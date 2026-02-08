セリエA 25/26の第24節 フィオレンティナとトリノの試合が、2月8日04:45にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。 フィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、マノル・ソロモン（MF）、アルバート・グドムンドソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはチェ・アダムス（FW）、サンドロ・クレノビッチ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先