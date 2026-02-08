ラ・リーガ 25/26の第23節 レアル・ソシエダードとエルチェの試合が、2月8日05:00にレアレ・アレーナにて行われた。 レアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）、ルカ・スチッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、アレックス・フェバス（MF）らが先発に名を連ね