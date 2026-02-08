韓国で交際相手の女性を殺害し、約1年にわたりキムチ冷蔵庫に隠していた40代の男が、1審で懲役30年を言い渡された判決を不服として控訴した。【写真】殺害した恋人を「汚水処理槽」に遺棄…韓国の鬼畜男2月6日、法曹界によると、殺人および死体遺棄などの容疑で拘束起訴された40代のA氏は、懲役30年を宣告した原審判決を不服とし、前日の5日に裁判所へ控訴状を提出したことがわかった。A氏は量刑不当を理由に控訴したと伝えられて