先月16日、長崎市の出島メッセ長崎。 りそなグループBリーグ「オールスターフェス2026」のオープニングを飾ったのは、長崎女子高校の “龍踊部” です。 来場者からは「モッテコイ」の声が上がり、大いに盛り上がりました。 （東京から） 「ダイナミック。そもそも龍踊部という部活があるのが衝撃」 龍踊部にとって、今年初めての演舞披露でした。 （本村 彩さん(2年)）