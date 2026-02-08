2026年2月5日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）は、米国が中国によるレアアース（希土類）供給支配を弱体化させるため、多国間協調による新たな貿易枠組みの構築に乗り出したことを報じた。記事は、トランプ政権が4日にワシントンで55カ国・地域を招集して閣僚級会合を開き、コバルトやリチウムなどのレアメタルや、レアアースを含む重要鉱物資源の公平なアクセスを確保するための専門貿易グループ設立を