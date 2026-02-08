東京教育大学では4年間、優勝はできなかったが、4年生の時はキャプテンを務めた。1年生の時に学年キャプテンになり、そのまま4年生で全体のキャプテンになる習わしだった。私はサッカーを始めたのが高校1年生の終わりで遅く、あまり技術がなかった。しかも被爆の影響で左足でうまくボールを蹴れない。それでも、入学時に舟入高校から一緒に来たGK倉岡誠親が、「今西はみんなの世話ができる」と、学年キャプテンに推薦してくれた