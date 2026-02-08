韓国人女優の知英（32）が、日本テレビ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（日曜後10・30）で、殺人未遂容疑で収容されているパク・ハユン役を好演している。自身にとっては7年ぶりの日本ドラマ。日本の撮影現場に戻った心境を聞いた。（井利萌弥）2019年12月から韓国での活動を再開した知英。コロナ禍で来日が難しくなり、現地での活動に専念していたが、24年11月に日本での活動を本格的に再開。満を持