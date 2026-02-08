テレビ東京で8日、『“コレは本物か!?”衝撃UFO映像37連発』（後6：30〜後7：55）が放送される。【写真】謎の建物の前で…撮影に臨む関暁夫番組では、江戸時代に漂着したUFOとも言われている「うつろ舟」伝説の真相に迫る。1803年に円盤型物体が漂着した「うつろ舟」伝説。世界的なUFOブーム以前から存在する資料が15点存在する中、今回埼玉で新たな資料が発見され、テレビ初公開となった。利根川を通じた情報の信憑性を裏付け