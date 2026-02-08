歌手・俳優の木村拓哉が主演を務める映画『教場 Requiem（レクイエム）』が20日に公開されるのを前に、Netflixで独占配信中の前編『教場 Reunion（リユニオン）』が地上波にて初放送されることが決定した。14日午後8時からフジテレビ土曜プレミアム枠にて放送される。さらに『Reunion』『Requiem』の場面写真が一挙解禁された。【場面写真16点】冷たい目線を向ける風間公親…第205期生達も本作は、その内部が決して公になるこ