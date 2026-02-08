◇ミラノ・コルティナ五輪開会式式の終盤には、南アフリカ出身で米国で活躍する世界的女優のシャーリーズ・セロン（50）が平和のスピーチを行った。パフォーマー数十人がステージ上で平和の象徴であるハトの形をつくると、セロンがエレガントな黒いドレス姿で登場。意外なゲストに会場がどよめく中、平和の重要性や差別反対のメッセージを述べた。セロンは2008年11月に国連平和大使に就任している。