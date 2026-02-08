◇ミラノ・コルティナ五輪開会式開会式のクライマックスには、盲目のハンデがありながらも活躍する世界的テノール歌手アンドレア・ボチェッリ（67）が登場。プッチーニのオペラ「トゥーランドット」の名曲「誰も寝てはならぬ」を、力強く伸びやかな声で披露した。歌唱中には、ボチェッリの背後からトーチにともされた聖火が登場。ボチェッリが歌い終えるとともに、イタリアのバレーボール男子代表のルカ・ポロらが聖火を高