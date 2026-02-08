宝塚歌劇団星組トップスター・暁千星（あかつき・ちせい）とトップ娘役・詩ちづる（うた・ちづる）の本拠地お披露目公演「恋する天動説」「DYNAMICNOVA」が8日、兵庫・宝塚大劇場で千秋楽を迎える。これを前に詩が取材に応じ、28日から東京宝塚劇場でスタートする東京公演（4月12日まで）に向け「お客さまの空気もガラっと変わるのかな？と思いますので、例えばお芝居の最後、コール＆レスポンスの場面がどうなるのか？とか