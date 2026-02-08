イランの伝統芸術をモチーフにした壁画＝2025年11月、テヘラン（共同）イランの首都テヘランを歩くと、壁画の数々が目に入ってくる。イスラム革命体制の国是である反米や政治的宣伝の壁画がある一方で、そこかしこで伝統芸術に根ざした美しいデザインのものも楽しむことができる。欧米諸国との対立が深まる中、花や鳥が市民の心を静かに癒やしている。（共同通信テヘラン支局＝上松亮介）昼夜を問わず、深刻な交通渋滞に見舞わ