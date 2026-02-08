◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)スノーボード男子ビッグエアでは、木村葵来選手が決勝の舞台で5回転半を2度成功させ、「179.50」点をマーク。今大会日本勢最初となる金メダルを獲得しました。表彰式を終えて、「金メダル取れて嬉しい！」とはじける笑顔をみせた木村選手。首に掛けた、今大会日本勢初の金メダルについて、「首が取れそうなくらい重たい」と笑みがこ