お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が8日放送される。この回では、高台に建つ夕焼けリビングの平屋が登場する。【番組カット】ホテルみたい！トイレと一体となった脱衣室山根と遼河が訪れた神奈川県川崎市の高台に建つお宅。一級建築士の資格を持つ夫婦が2人で設計した。玄関は緑を並べ、ダイニングに食い込ませている