「選挙割」とは、どういうものなのか。 【写真を見る】“選挙割”で入塾金約2万円無料も？東海3県でお得サービスが受けられる ｢投票済証明書｣や投票所看板との｢自撮り写真｣を提示 愛知･岐阜･三重の対象店舗【衆議院選挙2026】 選挙割とは、投票後に投票済証明書や投票所の看板と一緒に自分を撮った写真がクーポンの代わりとなり、全国の企業や参加店で利用できるものです。 ※一般社団法人 選挙割協会ホーム