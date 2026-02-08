◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子 ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)スノーボード男子ビッグエア決勝が行われ、木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルを獲得。日本勢ワンツーの快挙となりました。同じく決勝に挑んだ、予選5位通過の長谷川帝勝選手は、1回目で71.75点を記録。しかし2回目16.00点、3回目28.75点と連続で転倒し、「100.50」点の全体11位で自身初のオリンピックを終えました。長