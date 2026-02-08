お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志がひたすら野鳥を見るだけの番組『野鳥を見る田中』が13、20日の2週にわたってBSテレ東で放送する。【場面カット】身近にさまざまな野鳥が！田中から、BSテレ東に「野鳥の番組やりたいんです」とまさかの提案。その熱量に押されて放送が決定した同番組。13日は深夜0時から、20日は深夜0時15分から。建築、紅茶、苔鑑賞など多趣味な田中が50歳にして、今バードウォッチングにどハマりし