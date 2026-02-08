タレント関根勤（72）が7日、自身のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。“地獄の苦しみ”を味わった病名を告白した。今回の動画で関根はお笑いコンビ、サンドウィッチマンとさまざまなトークで盛り上がる中で、体調や病気の話題に。サンドの富澤たけしが最近尿路結石になった話になると、関根も「俺、初めてさ、8年ぐらい前かな、（尿路結石に）なったのよ。あれ、地獄の苦しみだね。いやびっくりした。俺、痛みに結構