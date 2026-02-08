ビーントゥバーの食べ比べでは産地ごとの味の違いに仰天し、青のりやゆずを使ったタブレットでは味覚が次々と変化。さらに“未脱臭ホワイトチョコ”や生産量2％以下の幻のカカオまで登場し、「大宇宙すぎて理解できない」と大興奮――。アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、8日の放送で