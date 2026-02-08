◆ 元MVP一塁手がブロンクス残留現地時間6日、ニューヨーク・ヤンキースがFAとなっていたポール・ゴールドシュミット内野手（38）との再契約に合意したと米複数メディアが報じた。契約は1年400万ドルとされている。ゴールドシュミットは2009年のドラフトでダイヤモンドバックスに入団し、2011年にMLBデビュー。2013年には36本塁打・125打点でナ・リーグ打撃2冠に輝いた。カージナルス所属の2022年には打率.317、35本塁打、115