ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が７日（日本時間８日）に行われ、木俣椋真（２３＝ヤマゼン）も合計１７１・５０点で２位となり、銀メダルを獲得した。木俣は２回目を終えた時点でトップに立っていたが、同４位の木村葵来（きら、２１＝ムラサキスポーツ）が３回目に９０・５０点の高得点を叩き出し、合計１７９・５０点で逆転金メダルに輝いた。銀メダルを獲得した木俣は「技とかは１２０％