ママ友との付き合いの中で、価値観の違いに戸惑いを感じたことはありませんか？ 仲良くなりたい一心で無理をして合わせていると、気づかないうちに心が疲弊してしまうことも。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 ママ友たちとの華やかなランチ会 幼稚園のママ友たちとの定期的なランチ会は、いつも雑誌に載っていそうなおしゃれなお店ばかり。見た目も味も華やかで、写真を撮ればすぐにSNSに上げられそうな