日本時間9日にペアと男女フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点で1位。アイスダンス・フリーで吉田唄菜・森田真沙也組（木下アカデミー）は98.55点で5位となり、日本は順位点39点の2位となった。首位・米国と5点差で、8日（日本時間9日）のペアと男女フリーに臨む。男子SPの鍵山は冒頭に鮮や