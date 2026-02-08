コンビニやスーパーなどで手軽に買える「アイスクリーム」ですが、以前から筆者が気になっていたのが「ジェラート」や「ソルベ」との違い。兵庫県養父市の洋菓子店・Devinの北本滉希さんに聞きました。☆☆☆☆【アイスクリーム】牛乳などを原料にし、冷やしながら空気を含むように攪拌しクリーム状にしたものを凍らせた菓子。乳脂肪分が高くミルクのコクが強くてリッチな味わい。濃厚なミルク感を味わえるアイスクリーム（イメ