ライプツィヒ育成アカデミーでフィジカルコーチを務める荒岡修帆ドイツ1部ブンデスリーガのRBライプツィヒで育成現場に関わる荒岡修帆。現在ライプツィヒ育成アカデミーのU12-U16でフィジカルコーチとして活躍中だ。そんな彼に育成年代のフィジカルトレーニングについて語ってもらった。（取材・文＝中野吉之伴／全3回の2回目）◇◇◇フィジカルトレーニングという言葉には、どこか《厳しい追い込み》という