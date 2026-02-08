◆藤枝市長杯ユースサッカーフェスティバル興国２―０藤枝明誠（７日・藤枝市民グラウンド）藤枝市長杯ユースサッカーフェスティバルが７日、藤枝市民グラウンドなどで行われた。藤枝明誠は全国高校選手権８強の興国（大阪）に完敗した。前半はハイプレスが機能してチャンスを作ったものの、「後半は修正されて改善できなかった」とＤＦ堀圭登主将（２年）は反省した。昨年はプリンスリーグからの降格が心配されたが、終盤戦で