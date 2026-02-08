◆藤枝市長杯ユースサッカーフェスティバル藤枝東６―１帝京長岡（７日・藤枝総合陸上競技場）藤枝市長杯ユースサッカーフェスティバルが７日、藤枝市民グラウンドなどで行われた。藤枝東は今冬の全国高校選手権で８強入りした帝京長岡（新潟）と対戦。ＭＦ本多力（ちから、２年）が２得点と活躍し、６―１で大勝した。前半１４分にカウンターで先制点を許したが、すぐにはね返した。同２５分、右サイドを突破したＭＦ山田樹