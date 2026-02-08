Ｊ１清水は８日、明治安田Ｊ１百年構想リーグの開幕戦を名古屋とのアウェー戦で迎える。ＦＷ北川航也（２９）は、２年連続の開幕戦ゴールを誓った。昨年、国立で行われた開幕戦の東京Ｖ戦（１〇０）では、決勝点を挙げ、チームの９０４日ぶりＪ１勝利の立役者となった。今季は昨年まで務めたワントップに加え、右ウィングや左インサイドハーフなど複数のポジションに挑戦。役割は変化したが、「得点できれば、残りの試合もいい感