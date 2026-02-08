五輪開催の抗議で、デモ隊の花火に対し、放水する警官隊＝7日、ミラノ（ロイター＝共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開かれているイタリア北部ミラノで7日、五輪開催に抗議する大規模デモがあった。一部の参加者が警官隊と衝突し、少なくとも6人が拘束された。ANSA通信が報じた。デモには約1万人が参加し、ミラノ市内を行進。五輪開催に伴う環境破壊や米国の移民・税関捜査局（ICE）捜査官の