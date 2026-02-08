◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ女子ノーマルヒル(大会2日目/現地7日)女子スキージャンプ日本代表の丸山希選手が競技後にインタビューに応じ、銅メダルを獲得した心境を明かしました。始めに苦労した4年間だったと振り返った丸山選手。「まさか初日でとれるとは思ってなかったんですけど、ノーマルヒルで銅メダルを取ることができてすごくうれしいです」と語ると「選手一人ひとりにいろんな道のりがある