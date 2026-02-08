＜いぎなり東北産RE：STRAT新たなステージへ＞日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年。「いぎなり東北産RE:STRAT新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。◇◇◇日刊スポーツをご覧の皆様！いぎなり東北産の北美梨寧です！今回のテーマは“2026年の誓い”。今年