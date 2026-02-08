JR西日本は、強い冬型の気圧配置の影響で降積雪が見込まれているため、きょう（8日）JR伯備線の新見～米子間で、始発から終日、列車の運転を取りやめると発表しました。 【画像を見る】豪渓駅近くのカーブを行く273系「やくも」 この影響で、以下の特急「やくも」も運転を取りやめています。 【岡山⇒出雲市方面】 ・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間・やくも３号：岡山駅～出雲市駅間・やくも５号：岡