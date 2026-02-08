選手村の生活環境、とりわけ食事面は充実しているようだ(C)Getty Imagesいよいよ幕を開けたミラノ・コルティナ五輪では、各競技がスタートするとともに、選手の生活拠点に纏わる話題も各国メディアを通して報じられている。今回の五輪の選手村では、どのような環境が整えられているのか、カナダのニュースサイト『TORONTO STAR』が紹介している。【写真】「本当に最高」「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪