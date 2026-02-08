お笑いタレント陣内智則（51）が7日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。7歳になる娘に、自身の過去について話すべきかを迷っていることを明かした。陣内は2007年に女優藤原紀香と結婚するも2009年に離婚。2017年にフジテレビの松村未央アナウンサーと再婚し、2018年に第1子となる長女が誕生した。長女とは2人で食事に行って、思っていることと逆の言葉を言う「反対言葉」を言い合って遊ぶ