◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第１節磐田０―０（ＰＫ４―２）長野（７日・ヤマハスタジアム）Ｊ２磐田は特別大会の開幕戦でＪ３長野と対戦した。０―０のまま、２８年ぶりに公式戦へ導入されたＰＫ戦に突入。元日本代表でダブル主将の一人、ＧＫ川島永嗣（４２）が相手シュートを２本ストップ。４―２で勝利し、今季就任した志垣良新監督（４５）に初陣白星をプレゼント。チームは２年連続となるヤマハス