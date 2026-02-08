半年間の特別大会となる明治安田J1百年構想リーグ開幕節が7日に行われ、FC東京と鹿島アントラーズが対戦。1−1で90分を終え、PK戦の末に勝利したFC東京が勝ち点2を獲得、敗れた鹿島は勝ち点1の獲得となった。今冬にセルティックから6月30日までの期限付き移籍でFC東京に加入したDF稲村隼翔はセンターバックの一角としてフル出場となった。試合後、「相手も10人だったので、もちろん90分で勝ちきりたかった」と後半の45分間を数