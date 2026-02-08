◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ▽第１節磐田０―０（ＰＫ４―２）長野（７日・ヤマハスタジアム）Ｊ２磐田はＪ３長野と対戦し、０―０のままＰＫ戦に突入。４―２で制し、開幕戦勝利を飾った。ダブル主将の一人である大卒２年目のＭＦ角昂志郎（２３）は、今季からサッカーキャリア初となる大役を務めることになったが、先発出場し、キャプテンマークを巻いてピッチに立った。今季初陣の勝利後のあいさつでは、主将