timeleszの菊池風磨さん（30）が7日、1st写真集『Latido』のメディア向け取材会に登場。写真集のタイトルに込めた思いや、撮影の裏話を明かしました。『Latido』は、timeleszとして新メンバーと活動を開始し、30歳の節目を迎えた特別な年の菊池さんを収めた、自身初のソロ写真集。撮影はスペインで行われました。さらに、菊池さんの30年間がわかる年表やロングインタビューも収録されています。■表紙の写真を決めたきっかけは、カ