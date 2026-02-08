元シブがき隊の布川敏和（60）が7日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。元妻でタレントのつちやかおりとの出会いや、80年代のアイドル同士の交遊について語った。布川とつちやは、1991年に結婚して1男2女をもうけるも、2014年に離婚。「17（歳）から付き合っていて、彼女が18（歳）で。丸9年付き合って結婚したんです」と話すと、メッセンジャー黒田有（56）が「めちゃくちゃ真面目です