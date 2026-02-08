1964年に日本人として初めてメジャーリーガーとなった村上雅則 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載23：村上雅則届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第23回は、新人研修的な球団派遣から史上初めてメジャーリ