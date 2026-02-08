韓国の人気チアガール、イ・ダヘが公開した最新ショットが注目を集めている。イ・ダヘは2月5日にインスタグラムを更新。【写真】イ・ダヘ、ギリギリ見えそう体のラインが際立つチャイナドレス姿で登場した彼女は、赤を基調とした東洋風の空間を背景に、ウイスキーとともにポーズを取っている。特に視線を集めたのは、座っているカット。脚線美が強調されている一方、衣装の丈感も相まって“見えそうで見えない”ギリギリのバランス