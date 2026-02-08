水商売キャストは異性からモテないと、スタートラインにも立てません。“モテ”の基準は昼の世界と大幅に異なりますが、指名が多い＝異性人気が高いということ。キャバ嬢なら男性を、ホストなら女性を惹きつける要素を持たねば、いつまでも顧客をゲットできません。【写真】弾むHカップと匂い立つ色気現役風俗嬢るるたんそんなナイトワーカーの結婚事情は、実はなかなかに複雑です。若くしてバツ1、バツ2の人が当たり前に存在し