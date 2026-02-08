軽量コンパクトを極めた「ジョグ125」、新基準原付との差別化も2025年4月の「新基準原付制度」の施行により、125cc以下の車体が持つ利便性があらためて見直されています。たとえば、2022年11月28日に国内デビューを果たしたヤマハ「JOG 125(ジョグ125)」は、登場時より「軽量・安価・高燃費」という原付二種の理想形を具現化してきたモデルです。【画像】超カッコいい！ これがヤマハの原付二種モデル「JOG 125」です！ 画像で