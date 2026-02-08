気象台は、午前6時41分に、大雪警報を飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村などに発表 8日06:41時点南部では、8日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□なだれ注意報9日にかけて注意■上田市□なだれ注