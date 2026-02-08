団体男子SP演技するスティーブン・ゴゴレフ＝ミラノ（共同）フィギュアスケート団体でカナダは男子のスティーブン・ゴゴレフがフリー進出に貢献した。7日のSPで4回転のサルコーとトーループを決め、自己ベストの92.99点で3位に入り「とても興奮している。特別な瞬間になった」と喜んだ。2018年ジュニア・グランプリ（GP）ファイナル覇者が初の五輪で躍動した。「世界最高のアスリートの中にいることができている。選手村が分