ＪＲＡは８日、雪のため第１回東京競馬４日と第２回京都競馬４日の開催を中止するとホームページで発表した。小倉競馬は通常通りに開催される。なお、東京競馬、京都競馬の代替競馬は決定次第で発表される。中央競馬で一日に開催される全１２レースが中止となったのは、直近では昨年２月８日の京都開催（積雪のため）以来１年ぶりのこと。東京競馬は前日の７日の土曜も積雪のため８Ｒ以降の５レースが取りやめとなっていた。