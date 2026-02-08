カブスの鈴木誠也外野手（31）は7日（日本時間8日）、アリゾナ州メサのキャンプ施設で前日に続き自主トレを行った。午前9時20分に施設入りした鈴木は気温26度の温暖な気候のもと、アップ、ランニングなどで体をほぐすとキャッチボールと遠投で肩を作った。その後は室内に場所を移し30分ほどの打ち込み、お昼過ぎには施設を後にした。WBC出場組は11日（同12日）に集合を求められる中、この日はレッドソックスから移籍した米