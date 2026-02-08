タレントのラッシャー板前（62）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。“愛車トラブル”を報告した。【写真】これはひどい…ラッシャー板前がくらった“愛車トラブル”ラッシャーは、ガラスにヒビが入った写真と、後部座席のドアの傷が入った写真を公開。「先日高速道路で飛び石の被害に合いフロントガラスに亀裂が」と経緯を報告し、「修理代27万円以上だって」と明かした。また「後部座席のドアにもキズが」「つ