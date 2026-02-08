５４歳のタレントが、抜群スタイルの最新姿を見せた。８日までに自身のインスタグラムを更新し、シチリア料理店を訪れたと報告。「何年ぶりかに来たらシェフのニーノが若返っていてびっくり。カラフルな『デシモーネ』のユニークな手描きの絵皿が南イタリアを思い出す可愛い店内。久しぶりに穏やかな時間を過ごせました」と感想を記した。この日のコーデを撮影。ミニ丈のニットワンピースを着こなすのは、タレントでモデルの